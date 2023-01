MotoGp | presentata la nuova Ducati Bagnaia | ' Ho la moto migliore' - Sport - Motomondiale - quotidiano net

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si avvicinano i test di Sepang per il campione del mondo in carica, che correrà con il numero 1: 'Il mio obiettivo sarà ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Si avvicinano i test di Sepang per il campione del mondo in carica, che correrà con il numero 1: 'Il mio obiettivo sarà ...Di Giannantonio, che ha esordito nel 2022 incon Gresini, ha parlato così: "Iniziamo il 2023 con un po' di rosso in più. C'è tantissima voglia di continuare a crescere e fare bene. Vogliamo ... MotoGp, presentata la nuova Ducati. Bagnaia: "Ho la moto migliore" Così Francesco Bagnaia, campione del mondo Motogp in carica, ha spiegato la sua scelta del numero che sarà impresso sulla carenatura della nuova Ducati per il Mondiale 2023, presentata a Madonna di ...La Ducati ha presentato a Madonna di Campiglio la nuova livrea. Bagnaia e Bastianini hanno tolto i veli alla Desmosedici che parteciperà alla MotoGP 2023, mentre Bautista e… Leggi ...