MotoGP | Francesco Bagnaia ha scelto il numero 1 per il 2023 | “L’obiettivo sarà mantenerlo”

(Di lunedì 23 gennaio 2023)si appresta ad affrontare il Mondialeda campione in carica, condi bissare il titolo ottenuto nella passata stagione in sella alla Ducati. Pecco correrà con il1 sul cupolino della sua GP23, la cui livrea è stata presentata quest’oggi dalla casa bolognese in quel di Madonna di Campiglio. “E’ davvero bello vedere la mia Ducati con il1. Da che ho memoria solo Vale e Marquez si sono confermati in. E’ difficile vincere, confermarsi è ancora più complicato. L’ambizione è fare anche meglio dello scorso anno e stiamo lavorando duramente per riuscirci. E’ stato un inverno molto bello, un anno magico sotto tanti punti di vista. Sono contento, ho passato delle belle vacanze con la mia futura ...