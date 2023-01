Morto dopo 24 anni di coma | La drammatica storia del ciclista Raul Garcia Alvarez

Leggi su ck12

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ha trascorso oltre metà della sua vita inun drammatico incidente e purtroppo è in seguito deceduto. Ha dell’incredibile ladi undeceduto a 42La famiglia non lo ha mai abbandonato, anche se dal terribile giorno dell’incidente non si mai più risvegliato. Per 24 lunghigli sono rimasti accanto, nella speranza che prima o poi avrebbe riaperto gli occhi ma così non è stato e, alla fine, hanno dovuto dirgli addio.24di(ck12.it)La suasta ora facendo il giro del mondo: si chiamavaed era unspagnolo che ha trascorso ...