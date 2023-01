Morto a 15 anni investito dal treno | Elion era un calciatore Il dolore dei compagni | ' Ciao bomber'

il Resto del Carlino

... nato a Palma di Maiorca il 4 marzo 1953 eil mattino del 22 gennaio 2023. A dare la notizia ... storia di un bambino di undiciche crescendo nel duro periodo delle conseguenze della guerra ...Leggi anche >a 15investito dal treno: aveva tentato di attraversare i binari a Chiari 'Ciao Bomber' 'Trovare le parole giuste in questi momenti è sempre difficile: figuriamoci in questo ... Ferrara, trovato morto nel letto a 17 anni: il magistrato dispone l’autopsia We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Marta Esperti, 34 anni, è la portavoce di una categoria dimenticata ... è stato come essere uno zombie, come essere morta ma viva per miracolo e sempre sul punto di non farcela. Non mi reggevo in ...