Morte Vialli | l’ex portiere e medico Lamberto Boranga | “Ai miei tempi si prendevano pasticchine e pasticcone in continuazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le parole e i sospetti espressi per primi da Dino Baggio e Walter Sabatini dopo ladi Gianlucahanno aperto uno squarcio sulla questione doping nel calcio, in particolar modo prima che le regole sull’assunzione di farmaci diventassero più rigide. Ne ha parlato anche Florin Raducioiu, ex attaccante rumeno che ha militato nel campionato italiano nella prima metà degli anni Novanta. È di un’epoca leggermente antecedente, exche ha esordito con la Fiorentina nel 1966-67 e poi ha giocato ad alti livelli per tutti gli anni ’70: “Ai nostrisiin. Ma non sto parlando ancora di anabolizzanti, era il periodo poco prima”, ha raccontato ...