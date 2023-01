Moratti e il retroscena sulla nomina “a sua insaputa” come ad di Milano-Cortina | “Me lo annunciò la seconda carica dello Stato…”

Il Fatto Quotidiano

... è a bilancio per 45 milioni al Milan, alla Juve, ed in mezza serie A, se mi danno soldi lo riprendo, gli cambio il nome, e lo rivendo, lo facciamo continuamente, peccato che non ci sia più, ...03:40: secondo il Corriere , i bergogliani vorrebbero un funerale in tono minore per non ... parla di un partito liberale di massa e dà una bella risposta sulla16:30 Inchiesta del ... Moratti e il retroscena sulla nomina “a sua insaputa” come ad di Milano-Cortina: “Me lo… Eto’o: “Appena arrivato promisi la Champions a Moratti”. Eto’o Moratti Inter. Proprio Samuel Eto’o, in una recente intervista per Bein Sports, ha voluto ricordare il suo passaggio in nerazzurro dal Ba ...