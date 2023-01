Morata non dimentica la grande paura per Alice nel giorno in cui è nata Bella

Tag24

Adesso tutto è andato per il meglio e la famiglia- Campello vive serena e con un grande sospiro di sollievo. Quello che è successo il 9 gennaio peròè stato ...Giuseppe Marotta sarebbe sempre interessato a riportare in Italia Alvaro. Piace Rebic per il futuro L'Inter ha in mente di rinforzare l'attacco poichéè ancora chiaro quale sarà il futuro ... Alice Campello figlia allo stadio per papà Alvaro Morata Il 9 gennaio è una data che è entrata a far parte in maniera indelebile della vita di Alvaro Morata e Alice Campello. È il giorno in cui è nata la prima figlia femmina, Bella. Ma è anche il giorno in ...Alice Campello e il marito Alvaro Morata sono diventati da poco genitori per la quarta volta della loro bambina Bella che è nata lunedì 9 gennaio. Rispetto agli altri parti ...