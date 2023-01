Montespertoli | scuola evacuata per principio d’incendio Bambini accolti in Comune

Toscana Media News

I Vigili del fuoco del comando di Firenze , distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti questa mattina alle ore 9:25 nel comune diin Via Antonio Gramsci, presso laElementare "Machiavelli", per un incendio al quadro elettrico . Laè stata evacuata dagli insegnanti. Non ci sono persone rimaste ...Il principio d'incendio al quadro elettrico all'esterno del primo piano dellaMachiavelli diha causato l'evacuazione questa mattina dei circa 200 bambini delle 10 classi della elementare del capoluogo. Nulla di preoccupante e nessun ferito, anche se alle 9. Scintille e fiamme, evacuata la scuola elementare E' stata evacuata, stamani 23 gennaio 2023, la scuola primaria di Montespertoli, a causa di un principio di incendio ai quadri elettrici del primo piano ...