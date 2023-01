Monica Cannady e due dei suoi tre bambini morti di freddo dopo aver vagato per giorni

(Di lunedì 23 gennaio 2023)e due deitre figli sono stati trovatidi ipotermia in un campo del Michigan, vicino Pontiac, USA, il 15 gennaio,per. A ritrovare i corpi sono stati gli agenti della contea di Oakland. Dueprima chee idue figli venissero trovaticongelati, i vicini preoccupati hanno iniziato ad avvisare la polizia di una famiglia che vagava nella zona indossando abiti che non avrebbero potuto proteggerli dal, 35 anni, ha avuto una crisi di salute mentale neiprecedenti la macabra scoperta ed era convinta ...

