Mondiali Sci Paralimpico | super Italia all’esordio | gli Azzurri fanno tre medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Straordinario esordio deglidello sci alpinoai Campionatidi Espot, in Spagna. Dopo due gare annullate a causa del maltempo, oggi le nevi catalane hanno finalmente ospitato le prove valide per ilG, con l’che ha portato a casa una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo. Grande protagonista della prima giornata è stata Chiara Mazzel. La sciatrice trentina, insieme alla sua guida Fabrizio Casal, ha vinto ilG di categoria Vision Impaired femminile grazie al tempo di 1:00.40. Il trionfo azzurro è stato completato dal secondo posto di Martina Vozza e della sua guida Ylenia Sabidussi, staccate da Mazzel e Casal di 3.39 secondi (1:03.79). Terza classificata la coppia greca composta da Eva Nikou e Dimitris Profentzas (1:04.91). Per la ...