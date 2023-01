SPORTFACE.IT

... Luiz Inacio Lula da Silva, a proposito dell'ultima Coppa del mondo, in, vinta dall'Argentina. "Ora che Messi è diventato campione e l'Argentina ha vinto idirei che può bastare: la ...Neiin, l'Olanda è stata eliminata ai quarti di finale ai calci di rigore dell'Argentina, futura campione del ... Mondiali Qatar 2022, Lula: "Ho tifato Argentina, Messi non poteva chiudere senza la Coppa" Dopo la delusione dei Mondiali in Qatar alla guida del Portogallo, l'allenatore lusitano si siede sulla panchina della Polonia.(ANSA) - BUENOS AIRES, 23 GEN - "Per la prima volta ho tifato per l'Argentina ai Mondiali di calcio perché ho pensato che (Lionel) Messi non poteva terminare la carriera senza ...