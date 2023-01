(Di lunedì 23 gennaio 2023) Su Radio Radio, nello spazio gestito dal vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, il 202023 è stata data questa notizia: A Davos una giornalista inchioda il CEO di? “Mi parlasti del” Alessandro Ricco e Francesco Borgonovo nel loro spazio raccontano che: Durante un salottino televisivo con la CNBC, la presentatrice ha ricordato al CEO diStéphane Bancel che loro si erano incrociati al WEF già nel. In quell’occasione l’Ad le disse che stava lavorando ad unper il Covid. “E qual è la stranezza?” direte. Quella dichiarazione risale al 21, epoca in cui il virus c’era – in Cina – ma non aveva neppure la denominazione di Sars-Cov-2. Il video ...

Milano Finanza

Sta emergendo a Davos chefosse già pronta colancor prima di dare un nome al covid. Ci sarà anche un focus sul ruolo delle case farmaceutiche Sì, a cominciare dagli accordi con il ......pagato che paradossalmente è la negazione di quella visione olistica che è alle base della... Il virus, simile a quello utilizzato per unCOVID molto contestato, viene poi infuso nella ... Non solo Covid, scontro Pfizer-Moderna su un vaccino per il virus ... Moderna e il vaccino a gennaio 2020. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.Il 20 gennaio 2023 il quotidiano La Verità ha pubblicato in prima pagina un titolo che recita “Moderna: avevamo il vaccino prima che ci fosse il Covid”, accompagnato da un sommario in cui si legge: «A ...