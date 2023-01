Mobili | ecco le 5 cose da sapere per sfruttare al meglio il bonus 2023

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10mila euro per il 2022, 8mila euro per ile 5mila euro per il 2024

Il Sole 24 ORE

Goffo che sta montando i, wow che bravo!' dice Michelle riprendendolo nelle sue stories. 'E' lunga, è lunga' dice il compagno di Aurora intento a capire come unire le parti mancanti del ...Per lei 6.700 euro di detrazioni per lavori edilizi e 689 euro di bonusSeguono poi il responsabile del dicastero per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi con 175mila 076 euro la ministra del ... Mobili, ecco le cinque cose da sapere per sfruttare al meglio il bonus 2023 Come da prassi, la Polizia Cantonale del Canton Ticino comunica le località dove saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari.La serie di smartphone Samsung Galaxy S23 La presentazione ufficiale della serie di smartphone Samsung Galaxy S23 avverrà il primo giorno di febbraio, le specifiche tecniche sono già state divulgate p ...