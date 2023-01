Agenzia ANSA

Undici persone tra cui due bambini sono morte bruciate in un incidente che ha coinvolto unnel centro della Thailandia durante le vacanze del Capodanno lunare, ha reso noto oggi la polizia. Il furgone passeggeri con a bordo 12 persone viaggiava dalla provincia nordorientale di Amnat ...Solo un giovane di 20 anni, uscendo da uno dei finestrini del, è riuscito a salvarsi mentre tutti gli altri passeggeri sono rimasti intrappolati all'interno del mezzo e sono deceduti a causa ... Minivan fuori strada in Thailandia, 11 morti tra cui due bambini - Mondo Undici persone tra cui due bambini sono morte bruciate in un incidente che ha coinvolto un minivan nel centro della Thailandia durante le vacanze ...Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto in Thailandia, ad un mezzo che trasportava 12 persone. Cosa è successo ...