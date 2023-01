Milano | “E Dedalo è in me” | silloge poetica di Elena Diomede

Corriere Milano

... aveva espresso l'accusa secondo la quale gli imputati farebbero parte di una "associazione per delinquere, operante tra Varese ee zone limitrofe nonché sull'intero territorio nazionale ...- Dopo aver conquistato la Supercoppa italiana, l'Inter crolla in casa contro l'Empoli. Gli uomini di Zanetti si impongono 1 - 0 grazie ad una rete segnata da Baldanzi al 66'. I nerazzurri, in ... Le città dove splende di più il sole Milano è 39esima in Italia. La prima è Siracusa e Bolzano è una sorpresa Nuovo appuntamento con Figure2U, il format dedicato al mondo del pattinaggio a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport. Ospite della nostra Francesca Cazzaniga, il neo campione italiano Matteo ...(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Seduta molto difficile in Piazza Affari per la Juventus dopo la penalizzazione in classifica che potrebbe rendere irraggiungibile la qualificazione alla prossima ...