Milano-Cortina 2026 | Fontana | “Sui ritardi raccontate tante imprecisioni Non siamo preoccupati”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sulla realizzazione delle opere per le Olimpiadi invernali di“si sono”. Ne è sicuro il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenuto sull’argomento durante l’intervista di questa mattina a Sky Tg24. “Abbiamo una fondazione che si occupa dell’organizzazione dei Giochi – ha aggiunto – e poi una Spa costituita dal governo per la realizzazione della gran parte delle opere pubbliche”. Per le “poche opere pubbliche di competenza regionale – ha spiegato –in linea e non ci sono preoccupazioni“. La società del governo, invece, “ha accumulato un po’ dima si dovrebbero recuperare e dovremmo arrivare a realizzare tutte le opere pubbliche previste”. Quindi, ...

Agenzia ANSA

... bandi e credito, formazione professionale, i Distretti Urbani del Commercio, il ruolo strategico di Malpensa e le opportunità per il territorio in occasione delle Olimpiadi2026. "...E chissà che l'evento non sia una prova generale per il Pattinaggio di Velocità delle Olimpiadi diLake Placide (Stati Uniti). L'Universiade, la piccola olimpiade degli studenti ... Milano-Cortina, Fontana: sui ritardi raccontate imprecisioni - Lombardia Nel 2025 i giochi universitari invernali infatti tornano ne capoluogo piemontese, dove sono nati per volontà di Primo Nebbiolo con le estive del 1959. E chissà che l'evento non sia una prova generale ...Il governo a guida Fratelli d'Italia ha sostituito il termine Paese con Nazione. Quali sono i presupposti linguistici prima che ideologici