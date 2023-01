Milan | Theo Hernández e Leao senza sprint | Pioli li ha motivati così

Proseguono le trattative delper il rinnovo di Rafael Leao: contatti telefonici continui, ma serve una svolta Problemi di fascia sinistra per ilcon la fatica diHernandez e Rafael Leao. Per il portoghese, uno stallo che riguarda anche il rinnovo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, non ci sono accelerazioni: i contatti telefonici ...(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori,Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. Dove vedere la partita in tv e ...In merito alla condizione di Theo Hernandez e Olivier Giroud, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Stanno bene, lo dicono anche i nostri dati. Parlo con loro tutti ...La partita Lazio - Milan di Martedì 24 gennaio 2023: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 19a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45 ...