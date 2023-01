Milan | primi contatti per Zaniolo | la situazione

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilci prova per Nicolò, centrocampista di proprietà della Roma. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilha avuto oggi icon gli agenti di Nicolò. L’idea di Maldini e Massara sarebbe quella di proporre alla Roma un prestito con obbligo di riscatto, in caso di qualificazione in Champions League, a 25 milioni di euro. Il club giallorosso valuta però il calciatore sui 35-40 milioni di euro. Ilsarebbe comunque una destinazione gradita al giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

Sanlorenzo , operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR, ha reso noto di stare facendo passi avanti sul fronte della sostenibilità e dello sviluppo di ...fase di testing dei...Ad esempio quella che porta alche sarebbe una destinazione gradita al giocator e. Oggi ci sono stati icontatti con gli agenti del calciatore : i rossoneri potrebbero spingersi anche a ... Milan-Inter, la moviola: Maresca, brividi nei primi 2’. Che rischi in area Il Milan, invece, non sta passando un bel periodo provenendo da ... Come se non bastasse, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni, senza rischi.[themoneytizer id=”99064-6] Si avvicina sempre di più il match tra Lazio e Milan, ultima gara della 19° giornata di Serie A che chiuderà il girone d’andata. In vista della sfida di domani all’Olimpic ...