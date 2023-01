Milan | per il rinnovo di Leao si attende una svolta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Proseguono le trattative delper ildi Rafael: contatti telefonici continui, ma serve unaProblemi di fascia sinistra per ilcon la fatica di Theo Hernandez e Rafael. Per il portoghese, uno stallo che riguarda anche il. Come scrive La Gazzetta dello Sport, non ci sono accelerazioni: i contatti telefonici continuano, ma il momento dellanon è ancora arrivati. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Skriniar è sempre più vicino al Psg . I francesi sono in vantaggio sulla corsa al difensore ... Milan, Pioli recupera Krunic per la Lazio. In quattro restano indisponibili Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lazio, Stefano Pioli ha dichiarato sul momento del suo Milan: ""Quando alleni una squadra così forte ... MILANO (ITALPRESS) – "Sarà un altro esame da superare con umiltà e unità. E' normale ci siano delle critiche perchè siamo tornati ad essere una grande squadre e le aspettative sono alte". Lo ha detto ...