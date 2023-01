Milan | il sorpasso sul Tottenham | si tratta per l’arrivo di Zaniolo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilavrebbe scavalcato ilnella corsa a Nicolò. Il clubese si è messo in contattato con l’entourage del giocatore, che ha dato la disponibilità di una proposta in questo senso: prestito oneroso di 3 milioni e diritto di riscatto a 22 milioni che si trasforma in obbligo a una sola condizione, la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma invece vorrebbe il riscatto senza condizioni, se avvenisse, la cessione sarebbe sicura. Finora non ci sono stati contatti diretti tra i due club italiani, ma potrebbe avvenire già nelle prossime ore. SportFace.

Il Milanista

Bye bye Londra e appuntamento a Milano Le strade del mercato sono sempre imprevedibili, ma ilsull'asse Lazio - Lombardia sembra che stia maturando. Parliamo del caso del giorno, quello legato a Nicolò Zaniolo che, dopo aver chiesto alla Roma di andare via, aspetta solo la 'buona ...Al Monza non riesce ilsulla Fiorentina, mentre il Sassuolo interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive. Nel prossimo turno, Juventus - Monza e- Sassuolo. Il ... Milan, stasera alle 20.45 Inter-Empoli. Sorpasso momentaneo Il club rossonero propone il prestito oneroso con obbligo condizionato alla qualificazione in Champions, ma i giallorossi vogliono un'altra formula e la certezza della cessione a fine stagione ...