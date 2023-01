Milan | Giroud | “Sto parlando con la società | voglio rinnovare il contratto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Olivierè certamente un tema di mercato per quanto riguarda il, dal momento che il suoscadrà il prossimo 30 giugno, dunque alla fine di questa stagione. Il numero 9 rossonero, tuttavia, ha dichiarato di voler restare alla corte di Stefano Pioli e di aver intavolato con il club una trattativa per il rinnovo. “Con la vittoria dello scudetto – ha raccontato l’attaccante francese a Canal Football Club –, sono entrato nel cuore dei tifosiisti. Stocon laperil, la mia volontà è quella di chiudere la carriera giocando con ilad alti livelli, se ce ne sarà la possibilità. In alternativa, penso che sceglierei una destinazione esotica come l’MLS statunitense, campionato ...