Milan | contatto con l' agente di Zaniolo | pronta l' offerta per la Roma | la situazione

Bye bye Londra e appuntamento a Milano Le strade del mercato sono sempre imprevedibili, ma il sorpasso sull'asse Lazio - Lombardia sembra che stia maturando. Parliamo del caso del giorno, quello ...Ilha apprezzato molto le parole di Giroud che a fine mercato verrà convocato per il prolungamento di una stagione senza adeguamento dell'ingaggi o. Sul fronte cessioni, Timoué Bakayoko ... Calciomercato Milan: contatto con gli agenti di Zaniolo. Giroud vuole il rinnovo Il Milan è pronto a fare sul serio per Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma è sul mercato ed è diventato uno degli obiettivi del mercato invernale dei rossoneri. Il giocatore preferirebbe restare i ...Il Milan sembra essere interessato all'acquisto Zaniolo, ci sono stati dei contatti: il club ha stabilito le sue condizioni per l'operazione.