(Di lunedì 23 gennaio 2023) È passato poco più di undi, avvenuta lo scorso 16 dicembre, ma il dolore per la sua scomparsa è ancora troppo vivo. A ricordarlo la...

Sfida di Coppa Italia tra Lazio e Bologna , l'Olimpicoil pre partita a Sinisa. Lo stadio romano ha accolto in campo moglie e figli diche hanno assistito prima ad un tributo e poi sono state omaggiate da due maglie, entrambe ...LA- 'Sì, ci tenevo tanto a dedicarlo ae a Vialli che purtroppo ci hanno lasciato. Laparticolare va a Sinisa per i momenti che abbiamo passato insieme, a Gianluca poi, con ... Mihajlovic, dedica della moglie Arianna a Sinisa a un mese dalla morte: «È la notte che ti frega» È passato poco più di un mese dalla morte di Sinisa Mihajlovic, avvenuta lo scorso 16 dicembre, ma il dolore per la sua scomparsa è ancora troppo vivo. A ricordarlo ...Una partita particolare quella che si è disputata ieri all’Olimpico tra Lazio e Bologna, che va oltre il valore della competizione. È stata la serata di Mihajlovic, tutto lo ...