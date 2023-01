Migranti | Foggia | esalazioni monossido carbonio | due morti in baraccopoli

TGCOM

E' accaduto a Borgo Mezzanone dove due giovani, un uomo e una donna, sono morti la scorsa notte in una baracca del cosiddetto 'ghetto' di Borgo Mezzanone a. Freddo killer: trovato ...Morti intossicati . Due giovani, un uomo e una donna, sono deceduti la notte tra domenica 22 gennaio e lunedì 23 gennaio in ... una frazione di Manfredonia, in provincia di. Si sarebbero ... Borgo Mezzanone (Foggia), dormono con braciere acceso: morti 2 migranti Dramma nel ghetto di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove in una baracca sono stati trovati i corpi senza vita di due giovani migranti, un uomo e una donna, entrambi africani e non ancora ide ...La tragedia nella notte. Le vittime sono un uomo e una donna, entrambi di origine africana. Dormivano in un alloggio di fortuna nel "ghetto" di Borgo Mezzanone ...