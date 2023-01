Michael J Fox si ritira definitivamente? La risposta dell’attore

Leggi su screenworld

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nelle scorse ore la star di Ritorno al futuroJ. Fox durante un’apparizione pubblica al Sundance Film Festival, per promuovere un nuovo documentario sulla sua vita e la sua carriera (Still: AJ. Fox Movie), ha ribadito con fierezza che non ha assolutamente intenzione dirsi: “non andrò da nessuna parte, quindi come potete sentire la mia mancanza se non me ne vado?” afferma l’attore. Ad ogni modoJ. Fox ha ribadito che la sua vita familiare viene prima di quella professionale: “La cosa che mi fa capire quanto sono stato fortunato sono le cose con la mia famiglia. È stata una vita incredibile, e la parte più grande è quella con loro… È una vita fantastica, cazzo, e me la sto godendo“. Still: AJ. Fox Movie, diretto dal prolifico ...