Meteo lunedì | nuovo impulso freddo con qualche pioggia e neve in collina

(Di lunedì 23 gennaio 2023) PrevisioniItaliaCONIN– Dopo una domenica sostanzialmente soleggiata il tempo tenderà a cambiare nuovamente su parte della Penisola per l’arrivo di un secondodi aria fredda che si addosserà alle regioni del medio basso adriatico già durante la notte. Sarà un fronte modesto tuttavia porterà molte nubi e delle piogge a carattere sparso conche localmente potrà cadere fino ino bassasoprattutto sull’Appennino meridionale. Sulle regioni settentrionali e le centrali tirreniche fino alla Campania cambierà davvero poco se non un ulteriore aumento delle foschie e delle nebbie in Val Padana. A seguire...

iLMeteo.it

EMILIA ROMAGNA - A causa delle abbondanti nevicate odierne e della nuova allertaarancione per le condizioni atmosferiche,23 gennaio, in alcuni Comuni dell'entroterra riminese le scuole ...Per oggi,23 gennaio, è stata diramata un'allerta arancione su Emilia - Romagna e Marche. Allerta gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Umbria, Campania e Basilicata. CONTINUA A LEGGERE SU ... Meteo: Settimana, lunedì subito neve in pianura, poi improvvisa zampata dell'orso russo; conseguenze