Meteo | il maltempo non molla la presa | nuova discesa di aria fredda dal Nord Europa

3bmeteo

Queste alimenteranno una circolazione ciclonica che porterà condizioni dicon piogge e neve fino a quote basse. Sullo scadere del mese. I Giorni della Merla sarebbero rispettati secondo le ...Nessun disagio per ilnella direzione opposta di marcia, in direzione del capoluogo dorico. Le condizioni, al momento, sono in miglioramento e si conta di ripristinare una normale ... Cronaca meteo. Vortice in azione sull'Italia con maltempo e neve a tratti in pianura. Situazione e previsioni Il Sindaco oggi è tornato a promettere che entro l’Estate verrà completato il tratto mancante di scogliera, ma ad oggi non è possibile indire la gara di appalto perché essendo il comune in esercizio p ...Firenze: Continua l’allerta meteo per l’ondata di gelo artico che ha investito la Toscana e buona parte dell’Italia. Nella mattinata di lunedì 23 gennaio la sala operativa della protezione civile regi ...