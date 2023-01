Messina Denaro | vicino al carcere spunta un murale dedicato al piccolo Giuseppe Di Matteo

L'arresto di Matteodopo trent'anni di latitanza ha inevitabilmente catalizzato l'attenzione mediatica: i giorni passano, i retroscena aumentano, il confine tra interesse pubblico e gossip si fa sempre più ...AGI - 'Se è vero che Matteocontrollava tutta la provincia di Trapani, è impossibile che non sappia cosa sia accaduto a Mazara del Vallo, chi ha rapito nostra figlia, che non conosca i responsabili di un gran ...CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) – Il perdono cristiano è, a volte, difficile da praticare senza farsi domande. Senza operare dei distinguo. Ed è ciò che emerge delle parole pronunciate oggi dal… Leggi ..."Se è vero che Matteo Messina Denaro controllava tutta la provincia di Trapani, è impossibile che non sappia cosa sia accaduto a Mazara del Vallo, chi ha ...