Messina Denaro? Qualcosa non torna Baiardo va interrogato

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Amareggiato, il fratello di Paolo Borsellino si chiede come siano possibili le dinamiche dell’arresto del super boss mafioso "che non" Segui su affaritaliani.it

' L'impressione , magari sbagliata, è che la privacy non sia un problema, finché scriviamo di Matteo, delle sue malattie, delle sue amanti. Se cioè la privacy riguarda i poveri, i mafiosi e i terroristi, a nessuno frega niente delle intercettazioni. Quando invece riguarda politici o ...È stato arrestato Andrea Bonafede , il geometra di Campobello di Mazara che aveva prestato la sua identità al boss Matteo. L'accusa rivolta nei suoi confronti dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido è di associazione mafiosa . I magistrati hanno hanno chiesto e ottenuto ...La Giulietta Alfa Romeo di cui aveva le chiavi Matteo Messina Denaro al momento del suo arresto ha attraversato in un lungo viaggio tutta l’Italia, passando di proprietà tre volte in tre anni. È stata ...TRAPANI - "La macchina è stata acquistata con metodi tracciati come previsto dalla legge". Così il proprietario della concessionaria dalla quale Matteo ...