Messina Denaro l’Unarma | “Si faccia chiarezza sul coinvolgimento dei militari citati da Baiardo”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “La corruzione tra inon deve infangare le Forze armate, nella sua totalità e integrità. Ieri a ‘Non è l’arena’ Salvatoreha riferito, tra le tante cose citate sull’arresto di Matteo, che il latitante avesse da tempo protezioni e come, nel 1993,fosse stato informato in anteprima dell’arresto del capo mafia Salvatore Riina, da un uomo della Forze Armate, un fatto gravissimo. Se così fosse, come sindacato dell’Arma dei Carabinieri chiediamo sia fatta quanto prima un’indagine interna da parte della Procura di Palermo che permetta agli uomini e donne rispettabili delle Forze armate di potersi affrancare da chi lede l’immagine della nostra istituzione, che tiene sempre in alto i valori di giustizia e legalità”. E’ la richiesta di Antonio Nicolosi, segretario ...

Molti elementi confermavano la presenza del super boss di Cosa Nostra Matteoin un'area di pochi chilometri quadrati almeno dal novembre 2021 se non prima (un testimone è sicuro di averlo visto nel 2017). E la traccia del medico di base di Campobello di Mazzara ...Sull'arresto di Matteo"Da siciliano sono molto felice di quanto accaduto, sono fermamente convinto che questo sia un risultato che lo Stato porta a casa e non dobbiamo abbassare la ... La vita "segreta" di Matteo Messina Denaro: i vestiti da donna nel covo, il medico massone e l'avvistamento del 2021 La cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro ha dato il via al lavoro di intelligence delle forze dell'ordine per scardinare il muro di omertà che ..." Matteo Messina Denaro non ne ha per molto ", lo ha detto Salvatore Baiardo, a Non è l'Arena su La7. Quello che anni fa è stato il factotum dei fratelli Graviano è stato ospite della trasmissione di ...