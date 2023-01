Messina Denaro | l’arresto di Bonafede – Video

Agenzia ANSA

È l'uomo la cui identità è stata utilizzata, almeno negli ultimi 12 mesi, dal boss castelvetranese Matteo. Bonafede è accusato di associazione mafiosa. Il provvedimento è stato ...Un uomo d'onore riservato, un fedelissimo che ha consentito al boss Matteonon solo di restare latitante ma anche di mantenere saldo il suo ruolo di capo di Cosa nostra. E' il ritratto che, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il gip di Palermo fa ... E' caccia agli altri bunker di Matteo Messina Denaro. Arrestato Andrea Bonafede - Cronaca Matteo Messina Denaro "non è una persona verso cui possiamo avere troppa pietà". "È uno che ha ammazzato tanto, ha sparso tanto sangue, ha ucciso tanti… Leggi ...Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Reggio Emilia dopo aver aggredito con calci e pugni la moglie 32enne incinta. “É mia e la picchio quando voglio, tu non ti intrometti fra ...