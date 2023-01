Messina Denaro | l' arresto che mette in crisi l' antimafia militante

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L'di un mafioso di tal calibro significa innanzitutto la decurtazione di una buona somma di rendita: meno materia per i reportage fantasiosi che fanno dell'Italia intera il latifondo della criminalità organizzata, meno ciccia per gli editori dei romanzi cospirazionisti che teorizzano che il sole si leva perché paga il pizzo e i ghiacciai si ritirano per favorire Cosa Nostra, meno trasmissioni televisive per i pubblici ministeri che fanno carriera proprio sulle latitanze dei boss e poi mannaggia i carabinieri li arrestano, e mo' noi che facciamo, occorre indagare ancora, stai a vedere che li hanno arrestati per fare un favore a Berlusconi, oppure al ciuffo di Donald Trump, alle verruche di Viktòr Orban, o magari in esecuzione della trattativa per sabotare il Ddl Zan. Nell'attesa del reddito da disoccupazione ...

La7

Monsignor Mogavero ai siciliani: 'Ha ucciso tanti innocenti, perfino un bambino. Basta omertà'. Le indagini: usava il nome di Andrea Bonafede solo per le visite mediche, in paese ne aveva un ...La Sicilia, loro terra d'origine, al centro della cronaca di questi giorni per l'arresto di Matteo. "Siamo contenti della fine della sua latitanza, ma c'è ancora molto da fare sulla ... Baiardo rivela: "Matteo Messina Denaro non ne ha per molto" Non sapevo che fosse la figlia di Matteo Messina Denaro proprio perché non porta il cognome del padre ma quello della madre, Franca Alagna. Non ho mai rilasciato dichiarazioni false su di lei, anzi la ...Man mano che passano i giorni e i covi utilizzati da Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara vengono passati al setaccio, emergono nuovi dettagli che ci restituiscono anche le sfumature di un uom ...