Messina Denaro | il boss a Campobello almeno da tre anni | è caccia a nuovi bunker nelle case di famiglia dell’autista del boss

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Non si fermano le ricerche adi Mazara, nel Trapanese, da parte degli inquirenti della procura di Palermo. Gli elementi finora raccolti indicano che Matteoabbia usato il paesino di poco più di 10mila abitanti come suo rifugionegli ultimi tre. Proprio in questa località potrebbe esserci ancora altrie stanze blindate, come quella ritrovata in quello che viene considerato come il secondo covo del. La ricerca si serve di georadar, strumento in grado di rilevare eventuali locali nascosti dietro intercapedini o sottoterra. Tra lesotto la lente degli inquirenti ci sono anche quelle di Antonio Luppino, figlio di Giov, l’imprenditore agricolo che aveva fatto da ...

... visto il gran parlare degli ultimi giorni in merito a Cosa Nostra a seguito dell'arresto, dopo trent'anni di latitanza, del boss di Castelvetrano Matteo. Principale rischio legato ...Non solo immagini, gadget, fotografie e poster di quelli che, ormai, gli inquirenti hanno definito come una sorta di idoli dell'ex latitante Matteo. Le perquisizioni in quello che è cosndierato uno dei covi del boss di Cosa Nostra hanno portato alla luce, oltre ai simboli che richiamano alla figura del Padrino, di Joker e Putin, ...