Messina Denaro | i consiglieri comunali di opposizione di Campobello | “La presenza della mafia non è un mistero Una liberazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Giuseppe Fazzuni e Tommaso Di Maria sono duedidi Mazzara, ci sono anche loro assieme ai cittadini che domenica sera si sono dati appuntamento in municipio per provare ad organizzare una garande manifestazione di sostegno agli investigatori dopo l’arresto di Matteo: “A parte una fettapopolazione che è collusa cone magari lo ha favorito nella latitanza e nella logistica, la maggior partepopolazione, anche se magari non lo dimostra è abbastanza contenta di questo arresto – dicono -, come lo siamo stati noi. È stato una sensazione di, perché eravamo propio oppressi da questa cappa, era come se fossimo ...