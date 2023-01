Messina Denaro detenuto all’Aquila | la Uil Pa Penitenziaria | “Urge implementare con una nuova caserma”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il recente e clamoroso arresto del boss Matteo, ha anche posto al centro dell’attenzione mediatica il carcere di massima sicurezza dell’Aquila. Un istituto rispetto al quale, così come per quello di Sulmona – ed anche per gli altri in Abruzzo – da anni continua a spendersi il segretario generale territoriale Uil Pa PoliziaMauro Nardella, invocando nuovi spazi e servizi, così da render meno ‘impossibile’ la vita sia per i detenuti che per le stesse ‘guardie carcerarie’ La Uil Pa Polizia: “Tanti complimenti ma nessuno tiene conto delle nostre aspettative” Come spiega l’attivo sindacalista, “Ho volutamente aspettato che il clamore per l’arresto di una delle persone più ricercate al mondo si dissipasse un po’. L’ho fatto per cercare di risaltare il ruolo che la Polizia ...