Messina Denaro | dalla biografia su Putin a quella su Hitler | i libri ritrovati nei covi

L'altra identità di Matteoa Campobello di Mazara era 'Francesco'. Con quel nome ha detto di aver conosciuto il boss il suo autista Giovanni Luppino . E così lo chiamavano anche in paese. La necessità di un altro ...Dirlo all'indomani della cattura del super latitante da trent'anni Matteonon è stato il massimo, ma il Guardasigilli non è un politico. Questo errore di comunicazione, al di là del ... Messina Denaro padrino dei due mondi: così ha viaggiato per anni, dal Regno Unito al Sudamerica “Tutti i giornali, contrariamente al vero, hanno riportato che Lorenza Alagna non volesse contattare il padre. Non lo ha mai detto a nessuno. La ragazza è stata sempre riservatissima e si è astenuta d ...Il senatore del M5s aggiunge: "Ha iniziato a commettere una serie di errori da dilettante, non riusciva a sfuggire a tutte le indagini. Non è più Diabolik" ...