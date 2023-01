“Messina Denaro ci dica dov’è nostra figlia” | l’appello dei genitori di Denise

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Idella piccolaPipitone, scomparsa 18 anni fa, lanciano un accorato appello ritenendo che l’ex latitante e boss di Cosa– Matteo– sappia dove si trovi: “Siamo certi che lui sappia dove sia“.Pipitone, ilanciano un appello aPiera Maggio, madre della piccolaPipitone, scomparsa il 1 settembre 2004. “Se è vero che Matteocontrollava tutta la provincia di Trapani, è impossibile che non sappia cosa sia accaduto a Mazara del Vallo, chi ha rapito, che non conosca i responsabili di un gran movimento ovunque di investigatori ...

Parla Salvatore Napoli, titolare del bar San Vito a pochi passi dal covo del boss della mafia Matteo(titolare e bar sono estranei all'inchiesta) e di fronte al quale, lo scorso settembre, sono stati arrestati 35 persone in un'operazione del Ros e considerati fedelissimi del latitante. ...L'arresto di Matteodopo trent'anni di latitanza ha inevitabilmente catalizzato l'attenzione mediatica: i giorni passano, i retroscena aumentano, il confine tra interesse pubblico e gossip si fa sempre più ..."Non abbiamo mai visto entrare una persona con questo aspetto. Anche rivedendo le foto dopo l'arresto, sono sicuro di non averlo mai incontrato". A parlare ai microfoni di Fanpage.it è Salvatore Napol ...“Matteo Messina Denaro Lo conoscevano tutti“. Testimonianze inedite quelle rilasciate a telecamere abbassate dall’inviata di “Zona Bianca”. La giornalista parla con alcuni abitanti di Castelvetrano ( ...