'Messina Denaro ci dica dov'è nostra figlia Denise'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI- "Se è vero che Matteocontrollava tutta la provincia di Trapani, è impossibile che non sappia cosa sia accaduto a Mazara del Vallo, chi ha rapito, che non conosca i responsabili di un gran movimento ovunque di investigatori che sicuramente gli ha creato fastidio. Siamo stati sempre convinti di questo, non perché lo riteniamo responsabile direttamente del rapimento, ma perché non si muoveva una foglia senza che non lo sapesse". Lo ribadiscono Piera Maggio e Pietro Pulizzi, i genitori diPipitone, rapita a Mazara del Vallo il l'1 settembre 2004. "Chiediamo di aiutarci a capire - aggiungono - nel modo che riterrà più opportuno, dov'è, come trovarla". "Abbiamo provato tante strade - proseguono i genitori di- per ...