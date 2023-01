Messina ai tifosi di Milano | ' Aiutiamo i giocatori a ritrovare fiducia'

BasketUniverso

'Mi rivolgo aidell'Olimpia, giustamente delusi e disorientati dal momento peggiore di questi ultimi tre anni': inizia così il messaggio che Ettorerivolge aidi Milano all'indomani della sconfitta a Reggio Emilia. 'La squadra si batte in difesa e soffre chiaramente in attacco, come è evidente a tutti - prosegue il presidente e ......ai play off scudetto e salvo colpi di scena clamorosi avremo come avversario il Top Spin... Ma la vera sorpresa della serata muraverese è Valentina Roncallo, sempre cara aiguilcerini dal ... Ettore Messina ai tifosi: "Serve il sostegno di tutti, in estate la ... Il tecnico: “Sono il primo responsabile della costruzione e della gestione quotidiana della squadra, come ben sa la proprietà, che come sempre valuterà a fine stagione il mio lavoro” ...Attraverso una nota ufficiale del club, Ettore Messina ha pubblicato una lettera indirizzata ai tifosi dell'Olimpia Milano dopo la sconfitta in campionato contro la ...