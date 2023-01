Calcio News 24

Curioso incidente per il Leviatan FC, squadra messicana: vittima di un furto di maglie, è scesa in campo con delle maglie contraffatte dell'Inter Il Leviatan FC, squadra della terza lega messicana, è ...Episodio curioso, alquanto bizzarro, avvenuto in, dove una squadra di terza serie ha dovuto risolvere un problema legato alle divise, che in precedenza le erano state. Ecco che, la squadra del Leviatan FC, ha deciso di acquistare ... Messico, rubate le maglie a una squadra: in campo con maglie false dell'Inter Episodio curioso, alquanto bizzarro, avvenuto in Messico, dove una squadra di terza serie è scesa in campo con delle false maglie dell'Inter ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...