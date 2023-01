Meret | “Capolavoro 50 punti? Non guardiamoli per evitare imprevisti”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il portiere del Napoli Alexdichiara che non bisogna guardare ildei 50perIl Napoli chiude il girone d’andata a quota 50. Un risultato importante che consente di avere un distacco importante con le inseguitrici. Alex, portiere azzurro, tiene alta la concentrazione ed ha espresso delle parole chiare ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dopo il trionfo dei partenopei a Salerno: “dei 50? Abbiamo fatto una grande prima parte di stagione, ne siamo consapevoli”. “Non dobbiamo però perdere la fame di vittorie perché glinel calcio sono sempre dietro l’angolo e potrebbero crearsi situazioni spiacevoli. Non dobbiamo guardare i 50 ...

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante il post - partita di Salernitana - Napoli, è intervenuto il portiere del Napoli Alex Meret, rilasciando alcune dichiarazioni. La stagione del Napoli è stata fin qui trionfale, con la squadra di Luciano Spalletti che sta collezionando successi. Gli azzurri sono primi in classifica in Serie A con ben 50 punti conquistati.