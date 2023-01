Mercato NBA | primo colpo dei Los Angeles Lakers | trade con i Washington Wizards

Sky Sport

I Lakers sono vicini a una trade con gli Washington Wizards per prendere Rui Hachimura in cambio di Kendrick Nunn e tre seconde scelte al Draft. A riportarlo sono ESPN e The Athletic, che danno l'...Atlanta e Chicago sono in zona play - in, senza armi sufficienti per competere con le prime e troppo forti per perdere come le ultime: come muoversi dunque sulprima della deadline del 9 febbraio Questo il punto di vista di Flavio Tranquillo, che parla anche dei Dallas Mavericks e dei New Orleans Pelicans - che la loro stella ce l'hanno, ma devono ... Mercato NBA, da Westbrook a Thompson: il migliore e peggiore contratto squadra per squadra NBA - In attesa della trade deadline del 9 febbraio, sono i Los Angeles Lakers a muoversi sul mercato degli scambi. I gialloviola prendono l'ala giapponese Rui ...I Los Angeles Lakers prendono Rui Hachimura in uno scambio con i Washington Wizards che coinvolge Nunn più scelte.