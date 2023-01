Meloni | Italia può diventare hub per distribuzione di energia

Il Sole 24 ORE

... "Governerò 5 anni" Donne che hanno osato, per impeto, per ragione, o per amore (…) come Rosalie, testarda al punto da partire con i Mille che fecero l'', ha ricordato Giorgianel ...Gli accordi sono stati firmati alla presenza del Presidente del Consiglio italiano, Giorgia,...il nostro impegno nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di energia all', ... Meloni in Algeria: la soluzione alla crisi è il mix energetico Roma, 23 gen. (askanews) - Rafforzare le relazioni tra Italia e Algeria in campo politico, economico e culturale. È l'obiettivo della dichiarazione congiunta firmata ad Algeri dal presidente del Consi ...(Agenzia Vista) Algeri 23 gennaio 2023 “Piano Mattei per l’Africa è un modello di cooperazione che abbiamo in mente, non predatorio ma nel quale entrambi i partner di una collaborazione siano soddisf ...