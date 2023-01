Meloni? Sono pronto L' annuncio di Emmanuel Macron

Sky Tg24

Gli stessi che riguardano la visita di Giorgiain Algeria, altrettanto identici a quelli ... Parte degli stessi temi è anche stata discussa in Turchia, dove gli stessi due ministristati ......a margine della visita della premier Giorgiaal Giardino Mattei ad Algeri. Parlando delle forniture di gas dall'Algeria , ha detto: "Aggiorniamo gli accordi annualmente sulle quantità che... Giorgia Meloni in Algeria, oggi l’incontro con il presidente Tebboune (Teleborsa) - Sei mesi dopo la visita di Mario Draghi, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata ad Algeri per la sua prima missione ufficiale nel paese nord africano, due giorni con focus ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-29808fdb-d21e-16b6-51ff-dca195b24a ...