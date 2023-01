Meloni | «Piena fiducia in Nordio» In settimana vertice premier-guardasigilli sulla Giustizia

Adnkronos

Leggi anche Gas e non solo,ad Algeri: "Per noi è territorio cruciale": "fiducia in Nordio, l'ho fortemente voluto" Giustizia, il ministro Nordio: "Mai pensato di dimettermi" ...Giorgialo dice in modo netto, 'Hofiducia in Carlo Nordio'. Il premier stempera le tensioni sul ... Meloni: "Piena fiducia in Nordio, l'ho fortemente voluto" (Adnkronos) – La nota viene diffusa mentre è in volo, diretta ad Algeri per la sua prima visita ufficiale nel Paese Nord africano. E pazienza se le tensioni sulla giustizia finiranno per oscurare l’ap ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...