Meloni | «Necessario mettere mano ad un certo uso delle intercettazioni»

Leggi su panorama

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il presidente del Consiglio, Giorgiaè tornata sul tematelefoniche che ha animato il dibattito politico degli ultimi giorni. «E'alle cose che non funzionano, e quello che non funziona è unuso che si fa. Dobbiamo cercare le soluzioni più efficaci per capire quali punti che riguardano lo stato di diritto non funzionano, senza la necessità" di polemiche o scontri», ha detto il premier nel corso del punto stampa con i giornalisti durante la visita in Algeria. Già nelle giornate precedenti laaveva riaffermato la sua posizione di vicinanza e sostegno al Ministro dell'Interno, Carlo Nordio. «lo sapete che fin dai giorni della ...