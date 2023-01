Meloni incontra ad Algeri il presidente della Repubblica Tebboune

PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

Successivamentee Tebboune terranno dichiarazioni alla stampa, prima del pranzo ufficiale. 23 gennaio 2023SUD EUROPA ROMAe Tajani in missione in Nordafrica per portare avanti il dossier energia. Il ... la ministra della Cultura Parisa Liljestrandla vicepresidente della Commissione Vra ... Viaggio in Algeria: oggi Meloni incontra Tebboune. Asse per un hub ... Algeri, 23 gen. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al palazzo presidenziale El Mouradia per l'incontro ...Berlusconi difende Nordio dopo le polemiche sul ministro della Giustizia a proposito del ruolo dei magistrati e l'uso delle intercettazioni ...