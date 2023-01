Meloni in Algeria | Serve mix energetico per superare crisi Andrò in altri paesi del nord Africa

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L'obiettivo dichiarato della visita in, per la premier Giorgia, era quello di cercare di garantire all'Italia (e all'Europa) il più ampio mix. E consentirle di rilanciare il "Piano Mattei", un intervento che riguarda gli investimenti italiani (ed europei) indi cui aveva giù parlato in termini piuttosto poco definiti sin dall'insediamento del suo governo. Così oggi, accolta dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune,ha firmato un memorandum d'intesa in ambito, definito dalla presenza dell'ad di Eni Claudio De Scalzi e dell'omologo di Sonatrach Toufik Hakkar. "Oggi l'è il nostro principale fornitore di gas. Sono state firmate due intese da Eni e la sua omologa algerina, un'intesa per ridurre le emissioni di ...

Agenzia ANSA

Il governo, ha aggiunto, " intende rafforzare la collaborazione con l'in altri campi " oltre a quello dell'energia. Il premier italiano ha spiegato che "l'e' fondamentale per ...La premier in visita nel Maghreb firma un memorandum con Algeri in ambito energetico: "Avanti con il piano Mattei. Costruiamo ponti per l'Europa". E sullo sciopero dei benzinai: "Da parte del governo ... Meloni ad Algeri incontra Tebboune, previsti accordi di cooperazione - Politica L'Amministratore Delegato di Eni ha accompagnato la premier Giorgia Meloni in Algeria. Ha annunciato che l'Italia dal 2024 non avrà bisogno di gas della Russia.Energia, ma non solo. Con l'Algeria, ha aggiunto Meloni, «puntiamo a un partenariato per aumentare prospettive di crescita, nell'ottica di costruire ponti tra le sponde del Mediterraneo e stabilizzare ...