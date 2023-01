Meloni in Algeria | l’omaggio a Mattei e il piano per l’Africa

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – La premier Giorgiarende omaggio a Enriconei giardini intitolati al fondatore dell’Eni. Ad accompagnarla nella visita il ministro dell’energia algerino, l’ambasciatore italiano ad Algeri Giovanni Pugliese e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. E’ stata deposta una corona di fiori ai piedi del monumento dedicato a. Un gesto simbolico voluto anche per lanciare, dall’dove il presidente del Consiglio è arrivata nel pomeriggio di ieri, il ‘’ per, tra gli obiettivi strategici fin dal momento del suo insediamento. Subito dopo,raggiungerà il palazzo presidenziale di Algeri per l’incontro con il Presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune, con il quale presenzierà alla ...

TGCOM

Una visita dal valore fortemente simbolico con l'obiettivo di lanciare, dall', il "Piano Mattei" per l'Africa checonsidera strategico. Poi la Premier si recherà alla fortezza - museo ...Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, a margine della visita della premier Giorgiaal ... Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, parlando delle forniture di gas dall'. "Bisogna ... Gas e investimenti, Giorgia Meloni in Algeria lancia il Piano Mattei Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Giorgia Meloni archivia il caso intercettazioni ribadendo “piena fiducia” a Carlo Nordio. Nei prossimi giorni Meloni incontrerà il Guardasigilli, e dovrà anche sbrogliare una serie di nodi, dalle baln ...