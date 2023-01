Meloni ed il piano Mattei | il ruolo strategico dell’Italia in Nord Africa

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La presidenteè volata in Algeria per gettare le basi di un ampioitaliano in, già più volte anticipato dalla premier nei suoi discorsi d’insediamento, e che porta il nome di Enrico. Un progetto politico, voluto dal governo Draghi, che progetta di riportare l’Italia nel continenteno sulla scia di quello che fu l’approccio di Enrico. Ma quali sono le opportunità nell’area per il nostro Paese? Perché il legame con l’Algeria è fondamentale non solo per l’Italia, ma per l’Europa? Presidente Giorgia/ FOTO ANSA/ ATTILIIled il consenso della premierIl consenso popolare della presidente ...

Il Sole 24 ORE

...per ilMattei per l'Africa", "un modello di cooperazione su base paritaria per trasformare le tante crisi anche in possibili occasioni". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia, al ......durante un'intervista con Claudio Brachino nello spazio della rubrica di Italpress 'Primo'. ... Parla di politica pura, prima che di temi elettorali, e promuove('è molto positivo avere una ... Meloni in Algeria: la soluzione alla crisi è il mix energetico Ma Tebboune ha anche auspicato che tra i due Paesi si vada “oltre gli scambi energetici, delle forniture di gas e idrogeno L’Italia, ha proseguito, considera “l’Algeria un partner fondamentale per que ...(Agenzia Vista) Algeri 23 gennaio 2023 “Piano Mattei per l’Africa è un modello di cooperazione che abbiamo in mente, non predatorio ma nel quale entrambi i partner di una collaborazione siano soddisf ...